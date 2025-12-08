Un montador de la orquesta Atalaia de Paüls es apuñalado durante una actuación del grupo en un pueblo oscense

Un miembro del equipo de montaje de la orquesta Atalaia de Paüls (Baix Ebre) ha resultado herido grave por apuñalamiento durante una fiesta en el municipio aragonés de Sant Esteve de Llitera (Huesca). Los hechos pasaron el sábado en un bar de la población mientras la orquesta daba el primer concierto de tarde en otra ubicación.

Como ha podido confirmar ACN, el agresor y la víctima intercambiaron unas palabras en la barra del restaurante y el primero cogió un cuchillo retirado de los servicios y le clavó al montador en la barriga. El herido fue trasladado al Hospital de Barbastro. No se teme por su vida. El agresor se atrincheró casa, donde le estuvo vigilando la policía.

El domingo por la mañana, cuando la Guardia Civil entró, lo encontraron muerto. La orquesta Atalaia participaba en una tradicional celebración anticipada de Fin de Año que se celebra en el pueblo aragonés de Sant Esteve de Llitera. Los hechos se produjeron sobre las ocho de la tarde, cuando el grupo ya ofrecía la primera de dos actuaciones.

El apuñalamiento se produjo en un bar céntrico del municipio y el joven que agredió al montador de la orquesta se atrincheró en casa durante toda la noche sin hacer caso a los llamamientos policiales a entregarse. Cuando los agentes entraron en el domicilio con una autorización judicial este domingo, lo encontraron muerto. La Guardia Civil oscense investiga los hechos.