Tortosa tendrá que aplicar finalmente la Zona de Bajas Emisiones durante el 2026

Tortosa tendrá que aplicar finalmente la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) durante el 2026 después de una corrección por parte de la Dirección General de Cambio Climático y Calidad Ambiental de la Generalitat. El pasado 18 de noviembre, la Generalitat comunicó que la capital del Baix Ebre quedaba exenta de delimitar una ZBE por la «buena calidad del aire» de la ciudad. Ahora, quince días después, la dirección general ha enviado una corrección al Ayuntamiento donde se informa que Tortosa sí que tendrá que aplicar las restricciones. En una atención a los medios este jueves por la mañana, el alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, no ha querido hacer declaraciones sobre esta cuestión.

El gobierno local asegura a través de un comunicado que aunque Tortosa no supera los umbrales de contaminación de partículas en suspensión de diámetro inferior a 10 micras y de contaminantes de dióxido de nitrógeno, sí que sobrepasa los valores objetivo del ozono troposférico. Por eso, ahora habrá que diseñar la ZBE para implementarla durante el 2026.

El Ayuntamiento también señala que cuando se recibió la notificación informando de que no se tenía que implantar la ZBE, el consistorio renunció a la subvención concedida para ponerla en marcha. Sin embargo, apuntan que sí que se ha justificado el importe concedido de 11.000 euros.

Desde Junts per Tortosa han lamentado la situación, apuntando que por la «incapacidad» del gobierno municipal se han perdido cerca de 188.000 euros para iniciar la Zona de Bajas Emisiones. También han manifestado que se trata de una «nueva mentira» del ejecutivo de Jordan. El equipo de gobierno afirma que se optarán a nuevas ayudas si se abre otra convocatoria.