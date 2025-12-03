Tortosa construye el segundo aparcamiento en los antiguos terrenos de Renfe e incluye una nueva zona verde

El alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, con el concejal Jaume Bel y la teniente de alcalde Mar Lleixà, visitando el inicio de las obras del nuevo aparcamiento en los antiguos terrenos de Renfe.ACN

El Ayuntamiento de Tortosa construye el segundo aparcamiento en los antiguos terrenos de Renfe. Esta semana han empezado los trabajos, adjudicados a la empresa local Also Casals por 400.800 euros.

El nuevo parking tendrá 284 plazas para vehículos y un espacio para motos en el nuevo vial que se abrirá entre las rondas Reus y Docs, que será de uso exclusivo para vehículos de emergencias y peatones.

El proyecto incluye un paseo ajardinado desde el aparcamiento a la avenida Generalitat, donde se derribará el muro actual y se nivelará la entrada a la nueva zona verde. El alcalde Jordi Jordan ha destacado que es "un proyecto estratégico" para reordenar el centro comercial y los barrios del Eixample y el Temple, desconectados por los vestigios de la antigua vía del tren.