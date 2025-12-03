Municipal
Tortosa construye el segundo aparcamiento en los antiguos terrenos de Renfe e incluye una nueva zona verde
El nuevo parking tendrá 284 plazas para vehículos y un espacio para motos en el nuevo vial que se abrirá entre las rondas Reus y Docs
El Ayuntamiento de Tortosa construye el segundo aparcamiento en los antiguos terrenos de Renfe. Esta semana han empezado los trabajos, adjudicados a la empresa local Also Casals por 400.800 euros.
El nuevo parking tendrá 284 plazas para vehículos y un espacio para motos en el nuevo vial que se abrirá entre las rondas Reus y Docs, que será de uso exclusivo para vehículos de emergencias y peatones.
El proyecto incluye un paseo ajardinado desde el aparcamiento a la avenida Generalitat, donde se derribará el muro actual y se nivelará la entrada a la nueva zona verde. El alcalde Jordi Jordan ha destacado que es "un proyecto estratégico" para reordenar el centro comercial y los barrios del Eixample y el Temple, desconectados por los vestigios de la antigua vía del tren.