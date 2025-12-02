Los bomberos trabajan en el incendio de un almacén agrícola en Roquetes

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Los Bombers de la Generalitat están trabajando este martes por la mañana en un incendio de un almacén agrícola en Roquetes (Baix Ebre). Según explica el cuerpo de bomberos, el aviso lo han recibido a las 07.59 horas y se han movilizar con cinco dotaciones hasta la TV-3421.

El almacén donde se ha originado el fuego es de una sola planta de unos 100 metros cuadrados. En el interior habría un tractor y material agrícola diverso. Los bomberos están trabajando para extinguir el incendio.