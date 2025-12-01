Rescatan un caballo que se precipitó 100 metros por un terraplén del Mont Caro

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Cinco dotaciones de Bombers de la Generalitat con miembros del Grupo de Apoyo de Actuaciones Especiales (GRAE) y del Grupo de actuaciones forestales (GRAF) rescataron el domingo al mediodía un caballo accidentado en Roquetes. Los hechos pasaron a las 11.56 horas cuando recibieron un aviso de un equino que se precipitó unos 100 metros desde un camino por un terraplén del Mont Caro.

Según explican bomberos, el animal quedó en un punto estable, en una zona de vegetación muy densa y de fuerte pendiente. Por este motivo, miembros del GRAE y del GRAF abrieron acceso desbrozando con herramientas eléctricas y manuales hasta el punto donde se encontraba el caballo y habilitamos un trazado de unos 150 metros.

Una vez liberado el camino, con un sistema de poleas y cuerdas estabilizaron el ascenso del caballo hasta el camino y lo extrajeron. El animal pudo salir caminando, ya que no estaba herido, a pesar de la gran caída.