Vista general del parador de turismo del castillo de la Suda, en Tortosa.Turespaña

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha anunciado este viernes que el Estado invertirá 10,3 millones de euros en la remodelación del parador de Tortosa (Baix Ebre), que empezará en el 2026 y durará dos años.

Esta reforma se enmarca en «un proyecto estratégico que Paradores está llevando a cabo en toda España para poner su red, de casi cien paradores, al orden del día para poder afrontar las próximas décadas», ha afirmado Heredero durante una visita a Tortosa.

El ministro ha destacado que la remodelación de esta infraestructura servirá para resaltar su valor histórico y patrimonial y, al mismo tiempo, su modernidad.

Hereu ha ido en Tortosa para conocer el proyecto El passat és una aventura y las actuaciones desarrolladas dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, que impulsan el cinturón verde del municipio.

El ministro ha participado en Tarragona en la jornada anual de la Asociación de Empresas Químicas de Tarragona (AEQT).