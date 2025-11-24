El Hospital Verge de la Cinta realiza revisiones oftalmológicas a 88 niños vulnerables

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El equipo de oftalmología del Hospital de Tortosa Verge de la Cinta ha llevado a cabo revisiones oculares a 88 niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad a través de la campaña Invulnerables amb Visió, impulsada por la Fundación 'la Caixa', Sor Lucía Caray y Natural Optics Group, con la colaboración del Ayuntamiento de Tortosa y del tejido social del territorio. Para muchos de ellos, esta será la primera revisión oftalmológica de su vida.

La jornada ha sido liderada por el Dr. Jordi Colomé, jefe del servicio de Oftalmología del Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, acompañado de un equipo de profesionales sanitarios especializados. El objetivo es ofrecer una exploración completa que permita detectar precozmente posibles problemas visuales y asegurar una atención adecuada a cada niño.

También participa Natural Optics Group, que facilitará monturas y lentes oftálmicas a los niños que lo requieran, garantizando así una intervención completa que incluye diagnóstico y corrección visual.