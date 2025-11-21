Dos personas graves por intoxicación de monóxido de carbono en Tortosa

Imagen del 112 en el lateral de un vehículo de Bombers.ACN

Dos personas han resultado heridas de gravedad por intoxicación por monóxido de carbono esta madrugada en Tortosa. El aviso lo han recibido a las 00.17 h. y se han desplazado dos unidades de Bombers de la Generalitat y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) hasta el Mas de Topí.

Cuando han llegado el SEM ya estaba atendiendo a los afectados. El alertando ha explicado que los se había encontrado a sus suegros mareados, con la boca seca y que se encontraban mal.

Los bomberos han inspeccionado la casa y han comprobado que, seguramente, el causante habría sido un grupo electrógeno situado en el interior de una de las estancias. También han hecho tareas de ventilación de la casa y mediciones de monóxido de carbono.

El SEM ha trasladado a los dos afectados con pronóstico grave hasta el Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.