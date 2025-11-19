Queman las ruedas de un camión de paquetería en la AP-7 en l'Ampolla

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

La AP-7 cuenta con un carril cortado a la circulación en l'Ampolla en sentido Amposta por la retirada de un camión de paquetería que ha sufrido un incendio esta madrugada. Los hechos han pasado a las 04.28 horas en el punto kilométrico 307.

Según explica el cuerpo de emergencias, han quemado las ruedas de la parte de detrás y la caja del vehículo pesado. El conductor, que ha resultado ileso, ha desenganchado la tractora para evitar que el fuego se propagara. La caja ha quedado un poco afectada. Ninguna persona ha resultado herida.