Tortosa no tendrá que tener ZBE el año que ve «por la buena calidad del aire»

Tortosa no tendrá que implantar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) el año que ve, cómo estaba previsto inicialmente. La dirección general de Cambio Climático y Calidad Ambiental de la Generalitat ha comunicado al Ayuntamiento que la capital ebrense queda exenta por «la buena calidad del aire», hecho que ha celebrado el alcalde Jordi Jordan.

Tortosa no se ha incluido en el listado de municipios de más de 20.000 habitantes que se ha actualizado según los resultados de una evaluación de la calidad del aire del periodo 2020-2024. La ciudad ebrense no supera los umbrales de contaminación de ozono, partículas en suspensión de diámetro inferior a 10 micras y contaminantes de dióxido de nitrógeno y no tiene que implantar ámbitos específicos de restricción de tráfico.