Empiezan las obras de los nuevos ascensores y plataformas para acceder al hospital de Tortosa desde el centro

La actuación forma parte de la ampliación del centro hospitalario que se reprenderá a principios de año

Cartel de le sobras de ampliación ante la actual entrada por consultas del HTVC.ACN

ACN

Los trabajos previos para construir dos ascensores y las plataformas para acceder a pie al Hospital Universitario de Tortosa Verge de la Cinta (HUTVC) ya han empezado. Es uno actuación que se ejecutará en ocho meses y tiene una inversión prevista de 6,9 millones de euros.

Las obras permitirán acceder a pie al centro hospitalario desde el centro de la capital ebrense, una infraestructura que lo convertirá «en hospital urbano» y que incluye también la consolidación del talud sobre el cual está construido, así como un vial y un nuevo «pulmón verde» para Tortosa. La obra es parte del proyecto de ampliación del HUTVC parado por unos hallazgos arqueológicos y que está previsto reanudar pronto, a final de año o principio del próximo.

