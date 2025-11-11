Cortada la AP-7 a la altura de l'Aldea en los dos sentidos por un accidente con tres camiones implicados

Los equipos de emergencia trabajando en la AP-7 en el punto del accidente.Servicio Catalán de Tráfico

La AP-7 se encuentra cortada a la altura de l'Aldea en los dos sentidos de la marcha por un accidente con tres camiones implicados, según ha informado el Servicio Catalán de Tráfico.

El siniestro ha provocado el incendio posterior de uno de los camiones y 13 dotaciones de los Bomberos de la Generalitat trabajan en las tareas de extinción. El cuerpo de emergencias ha recibido el aviso a las 5.25 horas.

Se hacen desvíos obligatorios por la salida 308 a l'Ampolla en sentido sur, y por la salida 322 a l'Aldea en sentido norte hacia la N-340.