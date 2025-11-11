Publicado por ACNRedacció Creado: Actualizado:

La AP-7 se encuentra cortada a la altura de l'Aldea este martes por la mañana en los dos sentidos de la marcha por un accidente con tres camiones implicados, según ha informado el Servicio Catalán de Tráfico (SCT).

En el siniestro, el conductor de uno de los vehículos ha muerto. Además, otro conductor ha resultado herido grave y los efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) le han trasladado al hospital Joan XXIII. Se hacen desvíos obligatorios por la salida 308 a l'Ampolla en sentido sur, y por la salida 322 a l'Aldea en sentido norte hacia la N-340.

El director de Tráfico, Ramon Lamiel, prevé que la circulación en sentido norte tarde “horas” en recuperarse, mientras que el sentido sur se podrá abrir antes. Las causas del accidente se están investigando.