El camión que volcó en la AP-7 en l'Ametlla y causó largas retenciones llevaba gasóleo y no aceite

Publicado por Efe Creado: Actualizado:

El camión que volcó el sábado en la autopista AP-7 en l'Ametlla de Mar (Baix Ebre) y provocó retenciones kilométricas durante todo el fin de semana no transportaba aceite industrial, como indicaba su documentación, sino gasóleo. Según ha informado el director del Servicio Catalán de Tráfico (SCT), Ramon Lamiel, en declaraciones a Catalunya Ràdio y ha confirmado EFE, el camión accidentado transportaba gasóleo.

El camión volcó después de chocar con un turismo en la AP-7 y quedó atravesado en la mediana, ocupando un carril en sentido norte. La circulación estuvo interrumpida durante 33 horas, hasta que la vía fue reabierta el domingo hacia las 23.11 horas. El camionero declaró que transportaba aceite industrial, pero en realidad era gasóleo, “hecho que complicó las tareas de vaciado y retirada del camión”, señala a EFE el SCT.

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para aclarar lo ocurrido. El cierre de la autopista provocó colas que llegaron a los diez kilómetros en la AP-7, en sentido norte, coincidiendo con la vuelta a Barcelona y su área metropolitana de numerosos vehículos por la operación retorno del fin de semana.

Los vehículos que circulaban por la autopista fueron desviados por la carretera N-340 y, para sortear las retenciones, Tráfico recomendó a los conductores una ruta alternativa por las carreteras comarcales C-12 y C-44. A estas retenciones, también en dirección norte, se añadieron colas de seis kilómetros provocadas por un accidente ocurrido por la tarde en la AP-7 a la altura de Subirats (Alt Penedès).