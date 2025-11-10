Reabierta la AP-7 en l'Ametlla de Mar tras 33 horas cortada por el accidente de un camión

Publicado por Efe Creado: Actualizado:

La autopista AP-7 ya está reabierta al tráfico a la altura de l'Ametlla de Mar (Baix Ebre) después de más de 33 horas cortada este fin de semana por la volcada de un camión cisterna el sábado hacia las 14.00 horas, que provocó retenciones de hasta 10 kilómetros. Según ha informado el Servicio Catalán de Tráfico (SCT) a EFE, ayer domingo, a las 23.13 horas, se restableció la circulación en sentido norte después de culminar los trabajos de retirada del camión y limpieza de la vía.

El camión, que transportaba aceite mineral, volcó después de chocar con un turismo en la autopista AP-7 y quedó atravesado en la media, ocupando un carril en sentido norte. El accidente obligó a movilizar varias cisternas para traspasar la carga. Los vehículos que circulaban por la autopista fueron desviados por la carretera N-340 y, para sortear las retenciones, Tráfico recomendó a los conductores una ruta alternativa por las carreteras comarcales C-12 y C-44.

El cierre de la autopista provocó colas que llegaron a los diez kilómetros en la AP-7, en sentido norte, coincidiendo con el retorno a Barcelona y su área metropolitana de numerosos vehículos por la operación retorno del fin de semana. A estas retenciones, también en dirección norte, se añadieron colas de seis kilómetros provocadas por un accidente ocurrido por la tarde al AP-7 a la altura de Subirats (Alt Penedès).