Tortosa se opone a incrementar un 56% las tarifas de agua como propone la parte privada de la empresa municipal

El gobierno municipal de Tortosa se opone a incrementar un 56% la tarifa de agua potable, contadores y alcantarillado, como propone la parte privada de la empresa Aigües Tortosa. Los consejeros privados representan una tercera parte de la sociedad y lo han convocado para presentar y aprobar el estudio económico de este encarecimiento.

El alcalde Jordi Jordan considera que es una subida "desorbitada y totalmente injustificada", "que no responde a los costes del servicio, sino a la voluntad de conseguir una rentabilidad que no corresponde con las obligaciones de inversión y modernización de la red de agua que haría falta haber ejecutado de acuerdo con el contrato".

Jordan ha pedido a los grupos de la oposición, Junts per Tortosa y la CUP, que voten en contra. La parte privada de Aigües Tortosa plantea un incremento del 16% de los gastos de conservación y mantenimiento, con una previsión de cambio de más de 15.000 contadores; una inversión en la red de más de 1 millón de euros o 790.000 euros en compensación del conocimiento técnico.

El alcalde de Tortosa ha reprochado que quieran "plantear en único ejercicio, inversiones que no se han hecho en años," y ha pedido que se busquen "soluciones financieras sostenibles", cómo pueden ser "mecanismos internos de eficiencia, revisión de contratos de suministro energético, reducción de pérdidas y optimización de procesos", ha añadido.

Jordi Jordan ha explicado que de acuerdo con el artículo 246 de la ley de Sociedades de Capital está obligado a convocar este consejo de administración, que se celebrará el próximo jueves. El consejo de administración está formado cinco representantes de la parte privada y cinco de la parte pública, en representación de los diferentes grupos municipales. El gobierno municipal propondrá "congelar la tarifa". Jordan ha aprovechado para recordar que la voluntad del equipo de gobierno de Tortosa es volver a municipalizar Aigües Tortosa, "una mala herencia del gobierno anterior".