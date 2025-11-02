Herida leve después de caer con el coche al canal de Xerta

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Los servicios de emergencia se activaron ayer por la noche después de que una mujer se cayera con su vehículo dentro del canal de Xerta, a la altura de la C-12. El aviso se recibió a las 20.16 h, e inmediatamente se desplazaron tres dotaciones de los Bomberos de la Generalitat, así como Mossos d'Esquadra y efectivos del SEM.

A las 20.43 h, los bomberos localizaron a la afectada, una mujer de 44 años, fuera del vehículo, consciente pero desorientada, y fue atendida por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM). Posteriormente fue trasladada al Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.

Por el otra lado, los equipos de rescate iniciaron la búsqueda del vehículo en el canal, pero la visibilidad era muy baja, hecho que dificultó la tarea. Finalmente, el coche no fue localizado.

Los Mossos d'Esquadra, después de tomar las declaraciones del hombre que había alertado a los servicios de emergencia, se desplazó al Hospital para hablar con la accidentada y aclarar las circunstancias del incidente.