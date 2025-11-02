Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Cinco personas —tres adultos y dos menores— han resultado heridas este domingo por la mañana en un accidente de tráfico en la autopista AP-7, en el término municipal de l'Ampolla. Los servicios de emergencia han recibido el aviso a las 07.59 horas.

El accidente ha tenido lugar en el punto kilométrico 308, donde un turismo ha salido de la vía y ha volcado. Hasta el lugar se han desplazado tres dotaciones de los Bomberos de la Generalitat, que han desconectado a las baterías del vehículo y han limpiado la calzada.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) se ha activado con 4 ambulancias y un helicóptero medicalizado y ha atendido a los cinco ocupantes del vehículo.

Los cuatro adultos han sido evacuados al Hospital Verge de la Cinta de Tortosa y al Hospital Joan XXIII de Tarragona, mientras que el menor, un bebé de un año, ha sido trasladado en estado muy grave a Sant Joan de Déu.