Detienen a dos hombres y desmantelan una plantación interior de marihuana en Aldover

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra del Baix Ebre detuvieron el 30 de octubre a dos hombres, de 22 y 29 años, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico. Tras varias informaciones, se tuvo constancia de la posible existencia de una plantación de marihuana en el interior de una vivienda en una zona diseminada del término municipal de Aldover (Baix Ebre).

Ante esto, se estableció un dispositivo de vigilancia con el objetivo de confirmar la actividad sospechosa. Las comprobaciones realizadas con técnicos especializados pusieron de manifiesto que la instalación eléctrica de la vivienda había sido manipulada para defraudar energía y enmascarar el consumo real, muy superior al de una vivienda habitual.

Dado que el consumo eléctrico era muy superior al habitual en una vivienda y que, durante las tareas de vigilancia, se percibió un olor muy fuerte y característica de las plantas de marihuana, los agentes llevaron a cabo una entrada y perquisición judicial en el inmueble. Al acceder al interior, se pudo confirmar la actividad ilícita que se llevaba a cabo.

En la primera estancia se localizaron dos habitaciones con plantas de marihuana en diferentes fases de crecimiento: treinta y tres unidades plantadas en tiestos individuales y setenta y siete tiestos ya recolectados con las plantas cortadas.

En otra habitación había cuarenta plantas más pendientes de recolectar. En el segundo habitáculo anexo, se encontraron cincuenta y cinco plantas más preparadas para la recolección. En total, los agentes intervinieron 200 plantas y 66 kilogramos de cogollos de marihuana.

Los agentes detuvieron a los dos hombres que se encontraban en el lugar, como responsables de la plantación, como presuntos autores de un delito contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico. Los dos detenidos han pasado hoy a disposición judicial delante del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Tortosa.