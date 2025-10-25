Los Mossos denuncian a una persona por un vertido ilegal de productos fitosanitarios en Xerta

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Agentes de la Unidad Regional de Medio Ambiente (URMA) de los Mossos d'Esquadra han detectado recientemente un vertido ilegal de productos fitosanitarios en el término municipal de Xerta. Se trata de productos con un alto índice de toxicidad, tanto para las personas como para el medio ambiente.

Después de las comprobaciones correspondientes, los agentes pudieron identificar a la persona responsable del vertido, que ha sido denunciada por la infracción.

Los productos fitosanitarios contienen sustancias químicas que, si no se manipulan o eliminan correctamente, pueden causar contaminación del suelo, del agua y afectar a la salud humana y la fauna.

Por este motivo, los agentes recuerdan que los puntos de venta autorizados de productos fitosanitarios recogen gratuitamente este tipo de residuos, garantizando un tratamiento seguro y respetuoso con el medio ambiente.

La URMA mantiene una vigilancia activa sobre este tipo de incidentes para prevenir vertidos incontrolados y proteger los ecosistemas naturales del territorio.