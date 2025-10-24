La Comisión contra los símbolos franquistas de Tortosa confía en que el catálogo estatal ponga fecha a la retirada del monolito

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Comisión para la retirada de los símbolos franquistas de Tortosa celebra el anuncio de gobierno español, que prevé publicar, en las próximas semanas, el catálogo de elementos y símbolos franquistas que hay que retirar del espacio público. La entidad recuerda que el monumento franquista de Tortosa, el más grande de Cataluña, consta en «todos los catálogos que se han hecho desde el año 2007» y confía en que el inventario estatal ponga fecha y presupuesto a la retirada de todas los elementos franquistas registrados.

La Comisión también insiste en pedir que la futura Ley de Memoria Democrática de Cataluña contemple una disposición adicional en la que «figure de manera explícita» el desmontaje del monolito ebrense.