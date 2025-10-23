Declaran culpables a los siete acusados de matar a un hombre en Roquetes en enero de 2022

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El jurado popular ha declarado culpable a los siete acusados de matar un hombre el 4 de enero de 2022 en Roquetes. En la lectura del veredicto de este jueves en la Audiencia de Tarragona, la mayoría de los miembros del tribunal han considerado que todos los investigados accedieron a la vivienda de la víctima con palos, piedras y cuchillos, y que le causaron la muerte. Fiscalia pide 19 años de prisión por un delito de homicidio con el agravante de abuso de superioridad, de un delito de allanamiento de morada con violencia y de uno de maltrato de obra. Inicialmente, acusaba a nueve individuos, pero en la última sesión retiró la acusación a dos de ellos. La magistrada ha acordado prisión provisional hasta que no dicte sentencia a raíz de la petición hecha por el ministerio fiscal.

Los miembros del jurado han dado validez a la declaración de uno de los principales testigos, quien reconoció a los acusados como las personas que accedieron al domicilio de la víctima y lo agredieron. Consideran que por el «miedo» a posibles «represalias» el hombre vive en Francia y que no los conocía antes del crimen. «Fue quien intentó calmarlos y pararlos», argumentan en su veredicto. También han acordado, con siete votos, que dos de los investigados llevaban un cuchillo grande y otro pequeño y que el resto llevaban palos de madera cuando accedieron a la vivienda.

El jurado popular también ha considerado probado por siete votos que la agresión continuó en la terraza y, por unanimidad, que se desconocen las causas por las cuales la víctima cayó a la calle. «Por las múltiples lesiones en el cuerpo, ninguna de ellas en órganos vitales, consideramos que lo golpearon muchas veces sin la intención de producirle la muerte en una primera instancia, por lo tanto, descartamos que fueran con la intención de causarle la muerte», ha declarado el portavoz del jurado. Con todo, han dictaminado que por «su actuación conjunta con armas y palos de madera se podían imaginar que le podían causar la muerte».

Según los miembros del jurado, de acuerdo con los informes policiales, forenses, las pruebas documentales y las declaraciones de los testigos se ha acreditado que los siete hombres acusados de homicidio se encontraban en el domicilio de la víctima entre las 21.45 h y 23 h, el 4 de enero de 2022. «-Uno de los acusados -llevaba un cuchillo grande; con respecto al móvil, lo podía tener desconectado, en modo avión o que no lo llevara encima; eso no quiere decir que no estuviera en el lugar de los hechos», han señalado como principal argumento de culpabilidad en muchos de los procesados.

Finalmente, han considerado probado por unanimidad que la víctima murió a consecuencia de la agresión. «Al menos fue agredida por siete personas», han acordado también con nueve votos. Con respecto a la capacidad de defensa del hombre muerto, sostienen, que esta no se vio disminuida por el consumo de alcohol, pero sí por la superioridad, ya que eran un grupo de personas atacándolo. En paralelo, el jurado popular, con ocho votos en contra y uno a favor, no cree procedente conceder el indulto, la suspensión o sustitución de la pena. También han ratificado al falso testimonio para tres testigos, solicitado por el ministerio público.

Los acusados reiteran su inocencia

Los siete hombres acusados han reiterado su inocencia y han discrepado del veredicto del jurado popular. «Se están equivocando, no estuve en el lugar de los hechos, no se creen la palabra de mi expareja y compañera de piso. Soy inocente, no tendría que ir a prisión», ha afirmado uno ellos cuando la jueza los ha concedido una última palabra para preguntarle sobre la petición de la Fiscalía de decretar prisión provisional hasta que no haya sentencia. «La justicia era nuestra última esperanza, de que se supiera la verdad», ha añadido otro de los procesados. Las defensas han anunciado que recurrirán la decisión del tribunal y han solicitado las penas mínimas.

Peticiones de prisión

Fiscalia ha mantenido las peticiones de quince años de prisión por un delito de homicidio y cuatro años más por un delito de allanamiento de morada con violencia. Además, ha pedido nueve años de libertad vigilada. El viernes pasado, el ministerio público retiró la acusación a dos de los nueve acusados y también el delito leve de lesiones, por lo que le pedía, a uno de ellos, una multa de 600 euros. También les ha pedido una sanción de dos meses con una cuota de 8 euros al día, que suma unos 480 euros, en relación con el delito de maltrato de obra.

Con respecto a la responsabilidad civil, la fiscal ha reclamado una indemnización conjunta y solidaria de 50.000 euros para los familiares. Al mismo tiempo, tendrán que pagar unos 499 euros por daños en el edificio y unos 445 euros a la comunidad de propietarios. La acusación particular, que representa a los familiares de la víctima, se adhirió a las peticiones del ministerio fiscal. Inicialmente, pedía 25 años de prisión por un delito de asesinato y cuatro años más por allanamiento de morada.