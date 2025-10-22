Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tortosa implantará un servicio de bicicletas de alquiler eléctricas para dinamizar el turismo. El consistorio ha licitado el suministro de 21 bicis tipo trekking, tres estaciones autónomas de carga y el software del sistema de gestión y de usuario. La licitación también incluye el circuito verde de las murallas y la adquisición de un tren eléctrico, entre otros. Las estaciones se instalarán en los dos extremos del circuito verde, en el fortín de Orleans y la Torreta de Remolins y la otra en la rambla Felip Pedrell. Se pueden presentar las ofertas hasta el 6 de noviembre y el coste de las bicicletas es de 87.060 euros.

La actuación forma parte del proyecto Tortosa, el passat és una aventura, del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos. El proyecto está subvencionado con los fondos europeos. La adquisición de las bicicletas eléctricas permitirá dinamizar el turismo, mejorar la conexión urbana, fomentar la movilidad sostenible y también tendrá un impacto positivo en la salud y la calidad de vida. «Se trata de una actuación financiada con los fondos Next Generation, que permitirá generar una nueva oferta turística en la ciudad vinculada al patrimonio histórico y cultural», ha explicado el alcalde de Tortosa, Jordi Jordan.