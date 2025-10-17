Tortosa congela las ordenanzas fiscales y aprueba incentivos en la vivienda

El equipo de gobierno y los concejales del Ayuntamiento de Tortosa en la sesión plenaria extraordinaria.Ayuntamiento Tortosa

El pleno del Ayuntamiento de Tortosa ha aprobado este viernes congelar las ordenanzas fiscales. Aparte de la congelación de tributos, también se rebaja un 1% el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) del año que viene tanto en la modalidad rústica como urbana.

El pleno, que se ha celebrado en sesión extraordinaria, ha aprobado también la introducción de nuevas bonificaciones fiscales. La propuesta se ha aprobado con los votos favorables de la coalición de gobierno, PSC-Movem Tortosa y ERC, y con la abstención de la oposición, Junts por Tortosa y CUP.

El consistorio subraya que la actualización de tributos hecha hace dos años «ha permitido estabilizar las finanzas municipales». El equipo de gobierno también defiende la política de contención del gasto impulsado durante el mandato, hecho que, subraya, ahora permite aplicar una modificación del tipo de gravamen de los bienes inmuebles urbanos.

Aparte de la rebaja del 1% del IBI, también se incorpora una bonificación del 75% en el caso de los inmuebles que se ponen a disposición de la bolsa municipal de mediación de alquiler, propuesta del grupo municipal de la CUP que tiene el objetivo de ampliar el parque para «reducir la problemática del acceso a la vivienda».

Otra novedad es que el 10% de rebaja en el recibo de la basura para los usuarios del sistema de recogida puerta a puerta se extiende a comercios, industrias, oficinas y almacenes.