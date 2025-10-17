Mantienen las peticiones de 19 años de prisión para 7 de los 9 acusados de matar a un hombre en Roquetes

Dos de los acusados de matar a un hombre en Roquetes en enero de 2022 al inicio del juicio en la Audiencia de Tarragona.ACN

Fiscalia ha mantenido las peticiones de 19 años de prisión para siete de los nueve acusados de matar a un hombre en Roquetes el 4 de enero de 2022. El ministerio público asegura que ha quedado acreditada la participación en el asalto de la vivienda de la víctima y la agresión con cuchillos y palos. Los acusa de un delito de homicidio con el agravante de abuso de superioridad, de un delito de allanamiento de morada con violencia y de uno de maltrato de obra.

La fiscal ha retirado la acusación de dos de los procesados porque alega que no hay pruebas que corroboren que estuvieran en el lugar de los hechos la noche del crimen. También retira el delito de lesiones leves. El juicio, con jurado, continúa este viernes con los informes de las defensas, que han vuelto a pedir la absolución.