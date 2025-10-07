Empieza el juicio para los nueve acusados de matar a un joven en Roquetes en 2022

Los acusados de matar a un hombre en Roquetes en enero de 2022, con sus abogados y las acusaciones, al inicio del juicio en la Audiencia de Tarragona.ACN

La Audiencia de Tarragona ha empezado a juzgar este martes a los nueve hombres acusados de matar a un joven, de 26 años, en Roquetes el 4 de enero de 2022. Fiscalia les pide un total de 19 años de prisión por un delito de homicidio y por allanamiento de morada con violencia. Para dos de ellos, también solicita multas por valor de unos 1.000 euros por los delitos leve de lesiones y de maltrato de obra. La acusación particular eleva a 25 años las peticiones por asesinato y 4 más por allanamiento de morada.

Por el contrario, las defensas han negado la participación de los investigados y han dicho que no hay pruebas que acrediten los hechos. Además, han cargado contra el escrito acusatorio del ministerio fiscal para ser «genérico y abstracto». Los letrados piden la absolución.

El juicio, con jurado popular, ha arrancado esta mañana, con los posicionamientos de las acusaciones y las defensas. Está previsto que continúe a lo largo de la jornada con las declaraciones de los primeros testigos.