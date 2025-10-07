El Ayuntamiento de Tortosa rebajará el IBI un 1% y congelará el resto de impuestos en 2026

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tortosa ha anunciado la rebaja del 1% el impuesto de bienes inmuebles (IBI) y la congelación del resto de impuestos y tasas por segundo año consecutivo para el ejercicio 2026. Según el gobierno municipal, la actualización de los tributos municipales realizada ahora hace dos años ha permitido estabilizar las finanzas municipales y eso, sumado a las medidas de contención del gasto impulsadas por el gobierno municipal, permitirá llevar al pleno esta reducción y la incorporación de bonificaciones.

La propuesta del gobierno municipal modifica el tipo de gravamen de los bienes inmuebles urbanos, que pasa del 1,163 A 1,1513, y la modificación del tipo de gravamen de bienes inmuebles rústicos que pasa del 1,160 A 1,1484, -una rebaja del 1% en los dos casos. En el caso del IBI, también se incorporará una bonificación del 75% en el caso de las viviendas que se ponen a disposición de la bolsa municipal de mediación de alquiler, una propuesta que ha hecho al grupo municipal de la CUP con el objetivo de ampliar el número de pisos de alquiler y reducir la problemática del acceso a la vivienda.

También se modificará la ordenanza fiscal T-2 reguladora de la tasa de recogida de basura. En este caso, la bonificación del 10% que se aplica a las viviendas que se acojan al sistema de recogida puerta a puerta, en aquellas zonas que se preste esta modalidad de recogida, se amplía en comercios, industrias, oficinas, almacenes. El objetivo, sobre el papel, es mejorar los índices de recogida selectiva y reducir el volumen de la fracción resto.

Por último, se modifica la ordenanza fiscal T-15 reguladora de la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial de dominio público local para empresas o entidades explotadoras de servicios de suministro con la adhesión íntegra a los modelos tipo BASE Gestió d'IngresSos.

«Planteamos una ligera rebaja de las ordenanzas fiscales con la voluntad de seguir en esta línea los próximos ejercicios, consolidando esta reducción y aplicando medidas de contención del gasto y mejorando la gestión de los tributos municipales», ha explicado el alcalde, Jordi Jordan, que ha comparecido conjuntamente con la concejala de Hacienda, Maria Jesús Viña.