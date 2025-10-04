Rescatan siete perros que vivían encerrados dentro de un baño sin luz ni ventilación en el Baix Ebre

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Agentes de la unidad de medio ambiente de los Mossos d'Esquadra han liberado siete perros de una finca de Els Reguers, en el Baix Ebre, después de que se haya detectado que vivían en condiciones muy precarias.

Los animales, informa la policía catalana, se encontraban cerrados en un baño pequeño, de sólo 4 metros cuadrados, sin luz ni ventilación, y entre excrementos, hecho que ponía en riesgo su salud y bienestar.

Después de ser rescatados, los perros han sido trasladados a la protectora Petjades de l'Ebre, donde recibirán atención veterinaria, alimentación adecuada y todo el apoyo necesario para recuperarse de las condiciones en que vivían.

La propietaria de la finca ha sido denunciada por maltrato animal.