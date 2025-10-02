Rescatan en buen estado a dos excursionistas en el Perelló

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Los Bombers de la Generalitat activaron la búsqueda de dos excursionistas en el Coll de les Molles, en el Perelló, que no se habían como llegar a su vehículo y se les estaba haciendo de noche. El aviso lo recibieron a las 20.16 horas y se desplazaron con cuatro dotaciones terrestres y un equipo del Grupo de Apoyo de Actuaciones Especiales (GRAE).

Según explicaban los alertantes, estaban haciendo la ruta de las pinturas rupestres de Cabrafeixet y se les estaba haciendo de noche, por lo que no sabían exactamente cómo llegar a su coche. Los bomberos iniciaron su búsqueda y, finalmente, los localizaron en buen estado y los acompañaron hasta su vehículo.