Sucesos
Rescatan en buen estado a dos excursionistas en el Perelló
Los hechos pasaron a las 20.16 horas en la ruta de las pinturas rupestres de Cabrafeixet
Los Bombers de la Generalitat activaron la búsqueda de dos excursionistas en el Coll de les Molles, en el Perelló, que no se habían como llegar a su vehículo y se les estaba haciendo de noche. El aviso lo recibieron a las 20.16 horas y se desplazaron con cuatro dotaciones terrestres y un equipo del Grupo de Apoyo de Actuaciones Especiales (GRAE).
Según explicaban los alertantes, estaban haciendo la ruta de las pinturas rupestres de Cabrafeixet y se les estaba haciendo de noche, por lo que no sabían exactamente cómo llegar a su coche. Los bomberos iniciaron su búsqueda y, finalmente, los localizaron en buen estado y los acompañaron hasta su vehículo.