El primer teatro auditorio de Deltebre abrirá el verano que viene

Deltebre convierte el antiguo cine Rialto en el primer teatro auditorio del municipio. El proyecto se puso en marcha en el 2022, después de la ordenación urbanística y la adquisición del centro a los propietarios privados, que habían hecho funcionar el cine entre 1949 y 1983. Las obras para hacer el nuevo auditorio están en marcha.

El edificio conservará la fachada y el tejado original, pero se dotará y revestirá para incrementar la eficiencia energética. El nuevo teatro tendrá una capacidad para 400 espectadores y un gran escenario de 70 metros cuadrados. La obra tiene un coste de 1.715.198 euros y cuenta con una subvención de los Next Generation de 949.120,02 euros. El consistorio ya trabaja en la licitación del proyecto para equiparlo.