La jefa de la jefatura de Tráfico de Tarragona asegura que los aspirantes chinos aprobaban «masivamente»

Uno de los acusados del caso de fraude de las autoescuelas Roquetes-Templo de Tortosa al inicio del juicio en la Audiencia de Tarragona.ACN

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La jefa de la prefectura de Tráfico de Tarragona -en 2012-, Carmen Padial, ha declarado este miércoles en el juicio del caso de fraude de las autoescuelas Roquetes-Temple de Tortosa que se celebra en la Audiencia de Tarragona. Ella ha asegurado que los aspirantes chinos aprobaban «masivamente» en la primera convocatoria después de suspender el teórico en otros lugares del Estado Español.

También ha explicado que ante la sospecha de que en Tortosa pasaba «alguna cosa que no se ajustaba a la legalidad» elaboró ella misma unos exámenes originales en julio de 2012, los cuales suspendieron la mayoría examinados. Después de esta jornada, ha indicado que el volumen de aprobados fue «normal» en las autoescuelas tortosinas.