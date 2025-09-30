Detenido por resistencia a la autoridad el primo de un motorista de Tortosa que ha huido de la Policía Local

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Un joven de 22 años ha sido detenido este martes en Tortosa por resistencia a la autoridad después de que la Policía Local haya entrado en un edificio de la avenida Colom en busca de un motorista, primo del primero, que ha huido de un control de sonometría. Después de huir los agentes han identificado al individuo y se han dirigido a su domicilio. Ha sido entonces cuando su primo se ha enfrentado a la Policía, que lo ha acabado deteniendo, según ha informado el Ayuntamiento del municipio.

Según el cuerpo de seguridad local, el joven presentaba una conducta "muy agresiva" y se ha resistido a los agentes. Con respecto al conductor, se ha dictado una orden de detención contra él por circular sin carné y por conducción temeraria. Los hechos han tenido lugar poco después de las cuatro de la tarde. Agentes de la Policía Local hacían un control de sonometría de motocicletas en el barrio de Ferreries, en el cruce de la calle València con la avenida Colom, y han querido parar a un joven que ha huido.

Los agentes lo han identificado y han ido a buscarlo a su domicilio, también en la avenida Colom, justo delante del instituto del Ebro. El Ayuntamiento explica que, al ver llegar a la Policía Local, el joven ha entrado en el edificio, y ha sido entonces cuando ha entrado en escena su primo, que ha acabado siendo identificando y detenido por resistencia a la autoridad.

La Policía Local ha contado con el apoyo de los Mossos d'Esquadra, que han precintado el edificio y han establecido un cordón de seguridad en la avenida Colom entre la calle Hernán Cortés y el eje del Ebro. Varios agentes de la Guardia Civil también se han añadido al dispositivo. El Ayuntamiento recuerda, en este sentido, que hace unos meses los tres cuerpos policiales hicieron un despliegue especial en el mismo edificio, para reforzar la seguridad en la zona.

Al detenido se le atribuyen delitos de atentado contra agentes de la autoridad y de desobediencia grave. Contra el otro joven se ha dictado una orden de detención por un delito contra la seguridad del tráfico, por conducción temeraria y por no tener permiso de conducir. El precinto policial en la avenida Colom se ha levantado hacia las cinco y cuarto de la tarde.