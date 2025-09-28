Sucesos
Extinguido un incendio en una cocina de un piso en la calle Paüls de Tortosa
Varios vecinos fueron evacuados y seis personas atendidas por el SEM por inhalación de humo
Este domingo de madrugada los Bombers de la Generalitat han trabajado en la extinción de un incendio en una vivienda de la calle Paüls de Tortosa. El aviso el han a las 2.52 horas, cuando se ha detectado fuego en el segundo piso del edificio situado en el número 10 de la vía.
Los Bomberos se han desplazado con 4 dotaciones hasta el lugar de los hechos. Allí han podido comprobar que el fuego se ha originado en la campana extractora de la cocina y ha acabado quemando completamente esta.
Además, el humo se ha extendido en el resto de la vivienda y también a la escalera comunitaria. Cuando los Bomberos han llegado al lugar, los Mossos d'Esquadra ya habían evacuado a varios vecinos del edificio.
El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) se ha desplazado con una ambulancia y ha atendido a seis personas por inhalación de humo, sin que consten heridos de gravedad.