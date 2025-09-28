Extinguido un incendio en una cocina de un piso en la calle Paüls de Tortosa

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Este domingo de madrugada los Bombers de la Generalitat han trabajado en la extinción de un incendio en una vivienda de la calle Paüls de Tortosa. El aviso el han a las 2.52 horas, cuando se ha detectado fuego en el segundo piso del edificio situado en el número 10 de la vía.

Los Bomberos se han desplazado con 4 dotaciones hasta el lugar de los hechos. Allí han podido comprobar que el fuego se ha originado en la campana extractora de la cocina y ha acabado quemando completamente esta.

Además, el humo se ha extendido en el resto de la vivienda y también a la escalera comunitaria. Cuando los Bomberos han llegado al lugar, los Mossos d'Esquadra ya habían evacuado a varios vecinos del edificio.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) se ha desplazado con una ambulancia y ha atendido a seis personas por inhalación de humo, sin que consten heridos de gravedad.