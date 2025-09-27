Encuentran el cuerpo de un hombre sin signos de violencia flotando en el agua en la Ametlla de Mar

Imagen de archivo de la Cala de Calafató, donde se ha encontrado el cuerpoL'Ametlla de Mar

Publicado por ACNEfe Creado: Actualizado:

Salvamento Marítimo ha rescatado este sábado el cuerpo de un hombre en las aguas de una cala del municipio de la Ametlla de Mar, han informado en EFE fuentes de este servicio de emergencias.

El cuerpo ha sido avistado esta tarde por unas personas en una boya anclada a la cala de Calafató, en el mencionado municipio, donde se han dirigido efectivos de Salvamento Marítimo, Guardia Civil, Policía Local y Mossos, entre otros.

Fuentes de la policía catalana han explicado a EFE que al lugar se ha desplazado un equipo de la unidad científica de los Mossos, que ha constatado que el cuerpo no presentaba signos de violencia, por lo cual los investigadores trabajan en la hipótesis que se trate de una muerte accidental.

Después de ser rescatado en el mar, el cuerpo ha sido trasladado al puerto de Calafat, donde la autoridad judicial se ha hecho cargo.