Circula drogado por la AP-7 de Tarragona hasta l'Ampolla haciendo zig-zag y acaba detenido

Los Mossos d'Esquadra del Área Regional de Tráfico de la Región Policial Camp de Tarragona detuvieron ayer a un hombre de 27 años, como presunto autor de un delito contra la seguridad del tráfico, en concreto por circular de manera temeraria y bajo el efecto de drogas.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 15.15 horas al kilómetro 236 de la autopista AP-7 a su paso por Tarragona cuando varios usuarios de la vía alertaron de un vehículo con placas alemanas el cual circulaba en sentido sur, zigzagueando. Asimismo, también efectuaba peligrosos adelantamientos a gran velocidad.

Una patrulla intentó pararlo en varias ocasiones pero el conductor no obedeció las indicaciones de los agentes y aceleró para huir rápidamente hasta que accedió dentro de núcleo urbano de l'Ampolla (Baix Ebre).

Efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la comisaría de la Ametlla de Mar, le bloquearon el paso en la calle Jaca de l'Ampolla. Cuando la dotación de tráfico que lo estuvo siguiendo desde Tarragona llegó al lugar, comprobó que el conductor evidenciaba ir bajo el efecto de alguna sustancia. Al hacerle seguidamente la prueba de detección de drogas, el hombre dio positivo en THC.

Por todo ello, alrededor de las 16.25 horas, los mossos lo acabaron deteniendo. Está previsto que el conductor pase a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Tortosa, en las próximas horas.