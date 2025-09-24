L'Ametlla de Mar convierte 'el parking de los camiones' en un aparcamiento de caravanas

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

L'Ametlla de Mar construye un aparcamiento disuasivo para vehículos y caravanas en la explanada de la avenida Part de la Cala, próxima a la AP-7, conocida popularmente como «el parking de los camiones». Las obras han empezado esta semana y tiene un presupuesto de 264.000 euros. El proyecto forma parte del plan de Sostenibilidad Turística La Cala més natural, financiado con 2 MEUR de los Next Generation.

En la primera fase se pavimentará y se instalará el alumbrado y el servicio de aguas sucias de las autocaravanas. En la segunda fase se instalará un cargador eléctrico y aparcamientos para coches eléctricos y para el mini bus turístico, un nuevo servicio que la próxima temporada conectará el centro urbano con las calas y las urbanizaciones.

Desde el nuevo aparcamiento se habilitarán unas escaleras laterales para facilitar el acceso a pie desde el núcleo urbano. Su capacidad será de 130 plazas para turismos, una decena para camiones y algunos más para autocaravanas o similares.