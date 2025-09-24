Diari Més

Sociedad

L'Ametlla de Mar convierte 'el parking de los camiones' en un aparcamiento de caravanas

La inversión se hará en dos fases y tiene un presupuesto de 264.000 euros

Imagen de la explanada que l'Ametlla de Mar convierte en un aparcamiento disuasivo

Imagen de la explanada que l'Ametlla de Mar convierte en un aparcamiento disuasivo

Publicado por
ACN

Creado:

Actualizado:

L'Ametlla de Mar construye un aparcamiento disuasivo para vehículos y caravanas en la explanada de la avenida Part de la Cala, próxima a la AP-7, conocida popularmente como «el parking de los camiones». Las obras han empezado esta semana y tiene un presupuesto de 264.000 euros. El proyecto forma parte del plan de Sostenibilidad Turística La Cala més natural, financiado con 2 MEUR de los Next Generation.

En la primera fase se pavimentará y se instalará el alumbrado y el servicio de aguas sucias de las autocaravanas. En la segunda fase se instalará un cargador eléctrico y aparcamientos para coches eléctricos y para el mini bus turístico, un nuevo servicio que la próxima temporada conectará el centro urbano con las calas y las urbanizaciones.

Desde el nuevo aparcamiento se habilitarán unas escaleras laterales para facilitar el acceso a pie desde el núcleo urbano. Su capacidad será de 130 plazas para turismos, una decena para camiones y algunos más para autocaravanas o similares.

tracking