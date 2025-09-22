Policial
Tres detenidos en dos establecimientos de Tortosa en un dispositivo policial
Aparte de las detenciones hay una persona investigada y se han hecho 44 identificaciones
Tres personas han sido detenidas este fin de semana en Tortosa en el marco de un dispositivo conjunto de Policía Local, Mossos d'Esquadra, Policía Nacional, Guardia Civil e Inspección de Trabajo en dos locales del municipio contra infracciones laborales, de extranjería y fiscales.
Según ha informado el Ayuntamiento de la capital del Baix Ebre, los efectivos del dispositivo entraron en los locales y los inspeccionaron, y aparte de las tres detenciones hubo una persona investigada y 44 personas identificadas. El consistorio añade que se hicieron varias denuncias por infracciones en los ámbitos investigados.