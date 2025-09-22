Tres detenidos en dos establecimientos de Tortosa en un dispositivo policial

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Tres personas han sido detenidas este fin de semana en Tortosa en el marco de un dispositivo conjunto de Policía Local, Mossos d'Esquadra, Policía Nacional, Guardia Civil e Inspección de Trabajo en dos locales del municipio contra infracciones laborales, de extranjería y fiscales.

Según ha informado el Ayuntamiento de la capital del Baix Ebre, los efectivos del dispositivo entraron en los locales y los inspeccionaron, y aparte de las tres detenciones hubo una persona investigada y 44 personas identificadas. El consistorio añade que se hicieron varias denuncias por infracciones en los ámbitos investigados.