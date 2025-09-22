El Auditorio Felip Pedrell ya tiene lista la tercera sala y se inicia la mejora de equipamientos en la sala grande

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La ampliación del Teatro Auditorio Felip Pedrell de Tortosa está lista. El equipamiento cultural tiene ahora una tercera sala, un espacio de capacidad intermedia, que contará con 180 plazas en la gradería retráctil, pero que puede acoger en nuevos formatos, conciertos y otras actividades. La obra ha supuesto la renovación del vestíbulo, la entrada y los servicios del Auditorio. Habrá un nuevo bar, espacios de recreo y una pequeña sala polivalente.

Pronto empezará la renovación de la sala grande de Felip Pedrell, donde se cambiarán todas las butacas y la climatización y se repararán las goteras del techo. El estreno oficial de las nuevas instalaciones se hará en verano de 2026, aunque no se descarta que la tercera sala pueda acoger alguna actividad una vez equipada.