Estudiantes de Medicina de la URV empezarán prácticas en el Hospital de Tortosa a partir de 2027

El Hospital de Tortosa Verge de la Cinta de Tortosa recibirá entre cinco y ocho estudiantes de Medicina en prácticas de la URV a partir de 2027. Será una de las primeras funciones que ejercerá el centro como hospital universitario, después de que el DOGC publicara este agosto la resolución y el informe favorable certificando que el centro cumple los requisitos para la docencia.

En estos momentos, el Institut Català de la Salut (ICS) y la URV trabajan ya en la búsqueda de candidatos para ejercer de profesores. De momento, se han acreditado nueve. Por su parte, la universidad valora la ampliación de las instalaciones del Campus Terres de l'Ebre para iniciar los estudios de Medicina a lo largo de los próximos años.

Los estudiantes de Medicina vendrán inicialmente de la facultad de la URV de Reus, donde se les ofrecerá la posibilidad de hacer las prácticas al hospital ebrense. En un encuentro con los medios de comunicación de las Terres de l'Ebre, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha adelantado cuál será el planteamiento de salida para iniciar la implantación de los estudios de Medicina en el Campus Terres de l'Ebre de la URV y en el hospital tortosino: serán entre 40 y 50 estudiantes en total, un cupo mínimo que considera adecuado para el territorio. La idea es formar grupos pequeños de estudiantes para garantizar la calidad de la docencia y no poner presión sobre el profesorado.

En este sentido, uno de los aspectos claves en el que ya trabajan el ICS y la URV es, precisamente la acreditación de docentes. Aparte de los nueve ya acreditados, dos más se presentarán a la próxima convocatoria y media docena más se podrían sumar en los próximos dos o tres años, según la gerente del Hospital, Maria Ferré. «Cuantos más acreditados tengamos, mejor», ha precisado. Nadie pero ha concretado la cifra mínima que resultaría necesaria.

Para la futura implantación de los estudios de Medicina, que en los primeros cursos se impartiría en el Campus Terres de l'Ebre y en el mismo hospital los últimos, la URV valora la ampliación y acondicionamiento de las instalaciones. El director del Campus, Xavier Farré, ha adelantado que estudian preliminarmente qué equipamientos específicos -como laboratorios- resultarían necesarios y si eso obligará a hacer abres, que hará falta incluir a los presupuestos, adjudicar y ejecutar. El proceso podría todavía alargarse algunos años.

«Retener el talento»

La consellera ha remarcado que el reconocimiento del Hospital de Tortosa Verge de la Cinta como universitario, un proceso «largo y complejo», pone de relieve «la excelencia en la calidad asistencial y en la investigación» del centro, así como la «capacidad de docencia» y la «transferencia del reconocimiento». El hecho de poder acoger estudiantes en prácticas y capacitar profesionales, según ha aprofundido, «permite multiplicar las capacidades del hospital para retener y situarlo en el mapa del talento, en el circuito del talento».

Eso, ha añadido, también tendrá repercusiones en el reconocimiento de los profesores universitarios. También, según ha asegurado, al disponer de mayor conocimiento en la tarea de atención de las personas en el territorio «con todas las garantías, como ya se está haciendo hasta ahora, y para mejorar todavía más de cara el futuro la calidad asistencial».

Según el delegado del Gobierno en las Terres de l'Ebre, Joan Castor Gonell, la coincidencia de esta acreditación con el proyecto en marcha de ampliación del centro «reafirma» la voluntad de la Generalitat de ejecutar y finalizar estas obras, pendientes de reiniciarse una vez se acuerde con el constructor el coste de incorporar las modificaciones de la Comisión de Patrimonio de las Terres de l'Ebre para preservar los silos medievales existentes en el espacio.