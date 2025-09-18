Recuperan en la AP-7 en l'Ametlla de Mar un vehículo de alta gama sustraído en Bélgica

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Guardia Civil de l’Ametlla de Mar, en el marco de un dispositivo de verificación fiscal en el área de servicio del Baix Ebre, detectaron un vehículo de alta gama ocupado por dos personas que resultaron ser de nacionalidad francesa. Ante la petición de los agentes de que mostraran la documentación personal y del vehículo, evidenciaron síntomas de nerviosismo, y no pudiendo presentar la documentación del vehículo que les habían solicitado.

Por este motivo, los guardias civiles procedieron a realizar una inspección exterior del coche, detectando que las placas de matrícula presentaban signos de manipulación. Eso les llevó a realizar una inspección más exhaustiva, comprobando que el número de bastidor troquelado en el chasis no se correspondía con la matrícula que portaba el automóvil.

Durante el registro de las pertenencias de los ocupantes, se localizó una mochila en cuyo interior había varias matrículas de distintos países de Europa, que, una vez consultadas las bases de datos policiales, se comprobó que eran placas de matrícula duplicadas de otras auténticas.

Ante estos indicios, se procedió a la detención de los dos ocupantes del vehículo como presuntos autores de un delito de robo y otro de falsedad documental. Asimismo, se intervino el turismo sustraído y las matrículas halladas. El valor económico del vehículo sustraído asciende a más de 100.000€.

Se contó con la colaboración de Europol para el intercambio de información policial, cuya eficacia resulta clave para la detección de este tipo de delitos transnacionales.

Las diligencias instruidas, junto con los detenidos, el vehículo y las matrículas intervenidas, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de los de Tortosa.