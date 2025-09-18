Investigan una persona que podría haber provocado el incendio en Paüls por el vertido de cenizas

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Una persona ha sido denunciada como investigada por el vertido de cenizas en zona agrícola que podría haber sido la causa del incendio en Paüls en julio. Así lo ha dicho este jueves el inspector jefe de los Agents Rurals, Antoni Mur.

«Hay una persona denunciada por una presunta actitud negligente y que es la que creemos que causó el incendio», ha apuntado Mur, indicando que la causa del incendio habría sido por el vertido de cenizas en una zona agrícola. El fuego afectó 2.391 hectáreas.