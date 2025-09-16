Diari Més

Las primeras guarderías públicas de Tortosa se ponen en marcha con una setentena de alumnos

El consistorio anima a las familias a hacer uso de un nuevo servicio que pone fin «a un déficit histórico»

El alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, en una de las clases de I2 de la nueva guardería del Temple.ACN

ACN

La ciudad de Tortosa ya tiene en funcionamiento dos guarderías públicas. Las escuelas infantiles Rufó i Rugolet, en el barrio del Temple, y Lo Gambusí en el barrio de Ferreries, han abierto puertas esta semana. El curso escolar arranca con 32 alumnos de I1, 36 alumnos de I2 y 2 alumnos de I0.

El consistorio recuerda que la matrícula está abierta hasta llenar todas las plazas, 74 en cada uno de los dos centros educativos, y anima a las familias a hacer uso del nuevo servicio. «Estamos contentos con que Tortosa también mejore en el ámbito educativo, y especialmente de 0 a 3 años, donante respuesta a un déficit histórico que tenía Tortosa, una anomalía por el hecho de ser la única capital del país que no disponía de este servicio a su núcleo urbano», ha dicho el alcalde Jordi Jordan.

De forma escalonada y sin prisas, este martes por la mañana llegaban los alumnos de las nuevas guarderías públicas de la ciudad de Tortosa. Las madres y los padres los han acompañado hasta la clase y se han quedado un rato para darlos tiempo y ayudarlos a adaptarse al nuevo cambio: ir a la escuela. Algunos entran contentos y otros más asustados, pero todos encuentran un espacio amable, diáfano y abierto y unas profesoras contentas de estrenar curso, alumnos e instalaciones.

La directora del centro del barrio del Temple, la guardería Rufí i Rufolet, Elpi Gallén Roca, ha explicado que profesoras, familias y niños comparten «el proceso de familiarización» porque el espacio «es nuevo» para todos. «Intentamos que todos seamos un equipo, ir todos a una y que este proceso educativo que acaba de empezar, a poquito a poquito vaya creciente y que todo salga bien», ha apuntado. «Estamos muy satisfechas con el espacio, una guardería nueva que la abrimos nosotros y es un orgullo poder estar aquí y poder acompañar desde una infraestructura tan espaciosa», ha añadido.

El alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, y el regidor de Educación Víctor Grau han visitado la escuela infantil del Temple con la prensa, «satisfechos» de poner en marcha las primeras guarderías públicas en el casco urbano y acabar con «el déficit histórico» que Tortosa fuera la única capital de comarca del país que no tenía. También se ha destacado «el trabajo importantísimo» llevado a cabo «en tiempo récord» para proyectar, construir y equipar las dos guarderías y que se puedan poner en marcha en este curso 2025/26.

Jordan ha insistido que el nuevo servicio «significa mejorar la conciliación familiar y mejorar la educación en una etapa en la cual la Unión Europea y la Generalitat apuestan para que acabe siendo gratuita» -de momento, a partir de I2-. «Esperamos que durante los próximos años en aquellos hogares que sean de titularidad pública como estas, se puedan ofrecer manera gratuita y llegar al conjunto de la ciudadanía», ha reclamado el alcalde.

Para las nuevas guarderías, el consistorio ha contratado 14 docentes y trabajadoras y ofrece una tarificación social. El curso ha empezado en Rubí i Rufonet con 16 alumnos de I1, 18 alumnos de I2 y 2 alumnos de I0 y en la Gambusí con 16 alumnos de I1 y 18 alumnos de I2. Cada una de las escuelas infantiles tiene capacidad para 74 alumnos y la matrícula continúa abierta hasta agotar plazas. Los dos centros son idénticos y tienen cinco espacios de aula diferenciados y un espacio diáfano abierto en su parte central que da acceso a las aulas y en las zonas de recreo. Hay dos aulas en I3, dos aulas en I2 y una aula para I0.

