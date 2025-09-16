Las primeras guarderías públicas de Tortosa se ponen en marcha con una setentena de alumnos

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La ciudad de Tortosa ya tiene en funcionamiento dos guarderías públicas. Las escuelas infantiles Rufó i Rugolet, en el barrio del Temple, y Lo Gambusí en el barrio de Ferreries, han abierto puertas esta semana. El curso escolar arranca con 32 alumnos de I1, 36 alumnos de I2 y 2 alumnos de I0.

El consistorio recuerda que la matrícula está abierta hasta llenar todas las plazas, 74 en cada uno de los dos centros educativos, y anima a las familias a hacer uso del nuevo servicio. «Estamos contentos con que Tortosa también mejore en el ámbito educativo, y especialmente de 0 a 3 años, donante respuesta a un déficit histórico que tenía Tortosa, una anomalía por el hecho de ser la única capital del país que no disponía de este servicio a su núcleo urbano», ha dicho el alcalde Jordi Jordan.

De forma escalonada y sin prisas, este martes por la mañana llegaban los alumnos de las nuevas guarderías públicas de la ciudad de Tortosa. Las madres y los padres los han acompañado hasta la clase y se han quedado un rato para darlos tiempo y ayudarlos a adaptarse al nuevo cambio: ir a la escuela. Algunos entran contentos y otros más asustados, pero todos encuentran un espacio amable, diáfano y abierto y unas profesoras contentas de estrenar curso, alumnos e instalaciones.

La directora del centro del barrio del Temple, la guardería Rufí i Rufolet, Elpi Gallén Roca, ha explicado que profesoras, familias y niños comparten «el proceso de familiarización» porque el espacio «es nuevo» para todos. «Intentamos que todos seamos un equipo, ir todos a una y que este proceso educativo que acaba de empezar, a poquito a poquito vaya creciente y que todo salga bien», ha apuntado. «Estamos muy satisfechas con el espacio, una guardería nueva que la abrimos nosotros y es un orgullo poder estar aquí y poder acompañar desde una infraestructura tan espaciosa», ha añadido.

El alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, y el regidor de Educación Víctor Grau han visitado la escuela infantil del Temple con la prensa, «satisfechos» de poner en marcha las primeras guarderías públicas en el casco urbano y acabar con «el déficit histórico» que Tortosa fuera la única capital de comarca del país que no tenía. También se ha destacado «el trabajo importantísimo» llevado a cabo «en tiempo récord» para proyectar, construir y equipar las dos guarderías y que se puedan poner en marcha en este curso 2025/26.

Jordan ha insistido que el nuevo servicio «significa mejorar la conciliación familiar y mejorar la educación en una etapa en la cual la Unión Europea y la Generalitat apuestan para que acabe siendo gratuita» -de momento, a partir de I2-. «Esperamos que durante los próximos años en aquellos hogares que sean de titularidad pública como estas, se puedan ofrecer manera gratuita y llegar al conjunto de la ciudadanía», ha reclamado el alcalde.

Para las nuevas guarderías, el consistorio ha contratado 14 docentes y trabajadoras y ofrece una tarificación social. El curso ha empezado en Rubí i Rufonet con 16 alumnos de I1, 18 alumnos de I2 y 2 alumnos de I0 y en la Gambusí con 16 alumnos de I1 y 18 alumnos de I2. Cada una de las escuelas infantiles tiene capacidad para 74 alumnos y la matrícula continúa abierta hasta agotar plazas. Los dos centros son idénticos y tienen cinco espacios de aula diferenciados y un espacio diáfano abierto en su parte central que da acceso a las aulas y en las zonas de recreo. Hay dos aulas en I3, dos aulas en I2 y una aula para I0.