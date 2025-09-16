La Guardia Civil rescata una embarcación a la deriva en l'Ampolla

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El sábado pasado al mediodía la Guardia Civil, a bordo de la embarcación Rio Francolí, auxilió a una embarcación recreativa que había quedado a la deriva en la zona del Cap Roig, en l'Ampolla.

La Rio Francolí se encontraba realizando labores de control rutinario de embarcaciones de recreo y motos acuáticas en la zona, cuando recibieron aviso de Salvamento Marítimo en el que se informaba de que una embarcación había emitido la señal de auxilio. La tripulación se dirigió a las coordenadas recibidas y llegaron al lugar hacia las 13 hores. Allí observaron una embarcación de madera, la cual estaba fondeada, con cuatro personas a bordo, que les hacían señales de socorro.

Una vez los Guardias Civiles comprobaron que los ocupantes de la citada embarcación se encontraban en buen estado, y tras comprobar que la misma no podía navegar por sus medios, procedieron a realizar las maniobras necesarias para remolcarla.

A continuación, se dirigieron al puerto de la L’Ampolla, a donde llegaron sobre las 13.40h. Los marineros del puerto se encargaron de amarrar la embarcación auxiliada en el muelle correspondiente.