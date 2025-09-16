Dos heridos después de chocar en la AP-7 en l'Ampolla

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Dos personas resultaron heridas menos grave después de sufrir un accidente con su coche en la AP-7 en l'Ampolla. Según explica el cuerpo de Bombers de la Generalitat, el choque se produjo a las 22.38 horas en el punto kilométrico 309 en sentido Tarragona y movilizaron dos dotaciones.

Una vez allí vieron como dos vehículos habían chocado, por causas que se desconocen, y uno de ellos quedó volcar. Los dos conductores fueron atendidos por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) y los trasladó al Hospital Verge de la Cinta de Tortosa con pronóstico menos grave.

Los bomberos, por su parte, procedieron a la limpieza de la calzada y a la desconexión de las baterías de los vehículos implicados en el accidente.