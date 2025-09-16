Sucesos
Dos heridos después de chocar en la AP-7 en l'Ampolla
El accidente se produjo pasadas las diez de la noche en sentido Tarragona
Dos personas resultaron heridas menos grave después de sufrir un accidente con su coche en la AP-7 en l'Ampolla. Según explica el cuerpo de Bombers de la Generalitat, el choque se produjo a las 22.38 horas en el punto kilométrico 309 en sentido Tarragona y movilizaron dos dotaciones.
Una vez allí vieron como dos vehículos habían chocado, por causas que se desconocen, y uno de ellos quedó volcar. Los dos conductores fueron atendidos por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) y los trasladó al Hospital Verge de la Cinta de Tortosa con pronóstico menos grave.
Los bomberos, por su parte, procedieron a la limpieza de la calzada y a la desconexión de las baterías de los vehículos implicados en el accidente.