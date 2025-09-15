Una trabajadora de las autoescuelas Roquetes-Temple admite que los chinos no entraban en el centro

Dos de los acusados del caso de fraude de las autoescuelas Roquetes-Temple de Tortosa, acompañados de los letrados, al inicio del juicio en la Audiencia de Tarragona.ACN

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El juicio por el caso del fraude en los exámenes teóricos del permiso de conducir de las autoescuelas Roquetes-Temple de Tortosa ha empezado este lunes con las declaraciones de dos testigosdespués de que en diciembre pasado el tribunal de la sección segunda de la Audiencia de Tarragona declarara nulas parte de las escuchas telefónicas y cacheos hecha en la reapertura del caso en el 2012.

En la vista de hoy, ha declarado una trabajadora de estas autoescuelas que ha explicado que hacían formaciones intensivas los fines de semana. «Los chinos no entraban en la autoescuela, pero se examinaban a través del centro», ha admitido. Los once acusados se enfrentan apenas de entre 4 y 22 años de prisión porlos delitos de fraude, soborno, blanqueo de capitales y grupo criminal.