El CAT invertirá 1,5 millones en un nuevo tramo de cañería principal en la Ametlla de Mar

Imagen de archivo de las últimas intervenciones en la cañería principal del CAT.Cedida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Consorcio de Aguas de Tarragona (CAT) invertirá 1,51 millones de euros en la construcción de un nuevo tramo de cañería principal en la Ametlla de Mar (Baix Ebre) por debajo de la carretera TV-3025 que conecta con la N-340, informa en un comunicado.

El CAT ha sacado a licitación el proyecto, con un plazo de ejecución de ocho meses, que prevé la construcción de una nueva galería de servicios, de 27 metros de longitud, en paralelo a la ya existente y con unas dimensiones interiores de ocho metros de ancho por tres de alto.

Los trabajos también incluirán la ejecución de un nuevo tramo de 65 metros de cañería principal de 1.600 milímetros de diámetro nominal, así como 72 metros de nuevo trazado de cañería del ramal de l'Ametlla, con un diámetro nominal de 350 mm.

"El proyecto surge como consecuencia de una necesidad estructural derivada de la detección de una serie de anomalías en unos tubos consecutivos localizados en este tramo que ahora se sustituirá", señala el CAT.