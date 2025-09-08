Suspendidos los actos de la fiesta mayor de Tortosa por la previsión de fuertes lluvias

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tortosa ha suspendido los actos del último día de las fiestas de la Cinta 2025 a raíz de la activación del Plan Inuncat en fase de alerta delante de las lluvias intensas previstas para esta tarde.

Entre los actos programados de este lunes había una Chocolatada infantil, el Cosso Iris o el final de fiesta con la actuación de Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries con la Cobla Reus Jove y Marcel Casellas.

Si la situación meteorológica lo permite, el consistorio mantendrá el castillo de fuegos artificiales. El espectáculo pirotécnico, 'Sinfonía de Vibraciones', a cargo de la Pirotecnia Tomás, se hará a la medianoche en el margen derecho del río Ebro.