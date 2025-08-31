Detenido en l'Aldea un camionero que circulaba por la AP-7 zigzagueando y multiplicando por nueve el límite de alcoholemia

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este sábado por la tarde en l'Aldea (Baix Ebre) a un camionero que circulaba por la AP-7 zigzagueando y multiplicando por nueve el límite permitido de alcoholemia. Una conductora vio, en el punto kilométrico 282, a la altura de l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp), cómo un camión articulado circulaba invadiendo los dos carriles del sentido sur de la autopista y avisó a los Mossos. Dos patrullas consiguieron encapsular el vehículo, evitando que los conductores que venían detrás lo adelantaran y poniéndose delante de simultáneamente para que se detuviera.

Lo consiguieron parar a la altura de la salida de Amposta, en el término municipal de l'Aldea, en el punto kilométrico 323. El camionero salió de la AP-7 y se detuvo en la rotonda de la Torre de la Candela, donde confluyen el acceso a la via-ràpida y la N-340a, en dirección hacia Amposta. Allí, los Mossos le practicaron la prueba de alcoholemia, con un resultado de 1,35 mg/l por aire expirado, nueve veces más el límite máximo de 0,15 de los conductores profesionales. Los agentes detuvieron al conductor, de 47 años de edad, por conducir bajo los efectos del alcohol.