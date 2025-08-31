Un coche, accidentado después de salirse de la vía en la AP-7 en la Ametlla de Mar

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Un vehículo se ha salido de la vía al punto kilométrico 301 del AP-7, en la Ametlla de Mar. El Sistema de Emergencias Médicas ha atendido el conductor, que se encontraba herido, y los Bomberos han dado apoyo para desempañar el vehículo.

El aviso del accidente se ha dado a las 12.18 horas. Por causas que se desconocen, el vehículo que circulaba por la autopista ha acabado volcando. En estos momentos, se desconocen los detalles del estado de salud del conductor.

2km de retenciones

El accidente ha obligado a cortar la autopista en sentido norte y se han formado retenciones de unos dos kilómetros desde el Perelló. Los servicios de emergencia han estado trabajando durante un rato y poco a poco se va recuperando la normalidad en la circulación.