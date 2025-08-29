Desmantelan un taller mecánico ilegal escondido en una granja abandonada de Tortosa

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Dentro de las inspecciones que en materia gestión de residuos tóxicos y peligrosos por parte del SEPRONA, agentes de la patrulla de Tortosa, han llevado a cabo varias actuaciones dirigidas al control de talleres mecánicos, descubriendo que en una granja avícola abandonada en los alrededores de la pedanía de Jesús, se estaban llevando actuaciones de mantenimiento y reparación de vehículos a motor de manera clandestina.

En el interior del local, se encontraron a dos personas que realizaban trabajos en los vehículos, solicitando a los responsables documentación acreditativa para ejercer la actividad, comprobando que la misma se ejercía sin disponer de licencia de actividad, ni de la exigida por los organismos competentes en materias medioambiental, laboral, industrial, de riesgos laborales y tributaria.

Además de vehículos a motor se encontró maquinaria industrial, repuestos y herramientas relacionadas con la actividad citada. Por todo el local había neumáticos usados, baterías de plomo y de litio y otras piezas de vehículos, además de restos de aceite usado, así como motores en desuso.

Como resultado de la inspección, se extendieron nueve actas-denuncias por infracciones administrativas, relacionadas con los residuos, seguridad industrial y documentación necesaria para desarrollar la actividad, así como infracciones tributarias y de las obligaciones económicas derivadas de la seguridad social. Algunas de estas denuncias, especialmente en materia de residuos, están calificadas como graves, con multas de hasta 300.000 euros si se trata de residuos peligrosos.